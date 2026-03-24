Ciencia

Astrónomos captan el nacimiento de dos planetas y sospechan de un tercero oculto

Científicos utilizan telescopios de alta potencia para observar por segunda vez en la historia la formación directa de dos planetas gaseosos masivos

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Por Europa Press
Imágenes obtenidas con el VLT de dos planetas formándose alrededor de la joven estrella WISPIT 2 REMITIDA / HANDOUT por ESO/C.LAWLOR, R.F. VAN CAPELLEVEEN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/3/2026
El hallazgo de dos planetas masivos y la posible existencia de un tercero en WISPIT 2 permite a la ciencia estudiar de cerca cómo evolucionan los sistemas planetarios. (ESO/C.LAWLOR, R.F. VAN CAPELLEVEEN/ESO/C.LAWLOR, R.F. VAN CAPELLEVEEN)







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