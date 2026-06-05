Ciencia

Astronautas se refugian en cápsula Dragon tras alerta por fuga de aire en la Estación Espacial Internacional

Una filtración detectada en un módulo ruso obligó a activar medidas preventivas y movilizó a parte de la tripulación de la ISS

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Por La Nación / Argentina / GDA
Cinco astronautas ingresaron a una nave Dragon por precaución mientras la NASA y Roscosmos analizaban nuevas fugas de aire.







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