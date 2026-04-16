Ciencia

Astronautas pierden masa ósea cada mes en misiones espaciales

La microgravedad provoca daños en la cadera que requieren hasta tres años de recuperación tras el regreso de los astronautas a nuestro planeta

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Por Europa Press
Los viajes espaciales causan descalcificación y pérdida muscular severa. Expertos aplican estos conocimientos para tratar lesiones medulares e ictus.
Los viajes espaciales causan descalcificación y pérdida muscular severa. Expertos aplican estos conocimientos para tratar lesiones medulares e ictus. (Handout/AFP / AFP)







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