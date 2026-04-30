Astrolabio gigante de 400 años rompe récord en subasta millonaria y revela secretos del Imperio mongol

Astrolabio del siglo XVII alcanza precio récord en subasta. Destaca por su precisión, tamaño y origen en Lahore durante el Imperio mongol.

Un astrolabio de latón fabricado a inicios del siglo XVII alcanzó un precio récord en una subasta de Sotheby’s en Inglaterra. La pieza se vendió por $2,75 millones. El monto superó las estimaciones iniciales y confirmó el interés global por objetos científicos históricos.

El instrumento se produjo alrededor de 1612 en Lahore, ciudad que fue un centro intelectual del Imperio mongol y que hoy pertenece a Pakistán. La obra fue creada por los artesanos Qa’im Muhammad y Muhammad Muqim. Ambos integraron la reconocida Escuela de Lahore. El encargo lo realizó el noble Aqa Afzal, figura influyente durante los reinados de Jahangir y Shah Jahan.

El tamaño del astrolabio destaca frente a otros ejemplares de su época. La pieza pesa cerca de 8,2 kg. Mide casi 30 cm de diámetro y alcanza unos 46 cm de altura. Estas proporciones lo convierten en un objeto casi cuatro veces más grande que los modelos comunes del periodo. Especialistas indicaron a BBC News que su precisión permite calcular con exactitud la altitud de cuerpos celestes.

Precisión científica y múltiples usos

Los astrolabios funcionaban como herramientas astronómicas portátiles. Servían para medir el tiempo. Permitían ubicar estrellas. También ayudaban a calcular posiciones celestes y a determinar la dirección de La Meca en prácticas religiosas islámicas. Los expertos explicaron a BBC News que estos instrumentos representaban una proyección bidimensional del universo tridimensional.

El ejemplar subastado presenta detalles técnicos avanzados. Incluye inscripciones de 94 ciudades con coordenadas geográficas. Contiene 38 indicadores estelares unidos por diseños florales. Las divisiones angulares alcanzan una precisión de hasta un tercio de grado, lo que evidencia un alto nivel técnico para la época.

Otro elemento clave es su carácter intercultural. Los nombres de estrellas aparecen en persa y en sánscrito. Estos últimos están escritos en devanagari. Este rasgo evidencia el intercambio de conocimientos entre distintas tradiciones científicas del mundo mongol.

De colección real a subasta histórica

El origen histórico del astrolabio se vincula con la realeza india. La pieza formó parte de la colección del marajá Sawai Man Singh II de Jaipur. Luego pasó a su esposa Gayatri Devi. Más adelante ingresó a una colección privada en Londres. El objeto permaneció fuera de exhibición pública durante años.

El récord anterior correspondía a un astrolabio otomano del siglo XV. Ese ejemplar se vendió por menos de $1 millón en 2014. La cifra actual marca una diferencia significativa. Factores como el tamaño, el estado de conservación y su procedencia influyeron en el resultado.

El astrolabio de Lahore refleja un periodo de alto desarrollo científico en el mundo islámico. Este instrumento surgió en la Grecia antigua cerca del 200 a. C. Alcanzó su mayor evolución en manos de estudiosos islámicos, quienes ampliaron sus usos y perfeccionaron su diseño, según la revista Smithsonian.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.