Ciencia

Astrolabio gigante de 400 años rompe récord en subasta millonaria y revela secretos del Imperio mongol

Un instrumento del siglo XVII sorprende en Inglaterra por su tamaño, precisión y valor histórico ligado al Imperio mongol

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Por O Globo / Brasil / GDA
Astrolabio del siglo XVII alcanza precio récord en subasta. Destaca por su precisión, tamaño y origen en Lahore durante el Imperio mongol.
Astrolabio del siglo XVII alcanza precio récord en subasta. Destaca por su precisión, tamaño y origen en Lahore durante el Imperio mongol. (Sotheby's/Divulgación)







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