Ciencia

Asteroide revela cinco componentes clave del ADN y reabre debate sobre el origen de la vida

Análisis de muestras espaciales detecta nucleobases en Ryugu y refuerza hipótesis sobre el papel de asteroides en el origen de la vida

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ryugu contiene compuestos del ADN. Científicos plantean que los ingredientes de la vida llegaron a la Tierra desde el espacio.
Ryugu contiene compuestos del ADN. Científicos plantean que los ingredientes de la vida llegaron a la Tierra desde el espacio. (JAXA/Universidad de Tokio/Universidad de Kochi/Universidad de Rikkyo/Universidad de Nagoya/Instituto Tecnológico de Chiba/Universidad Meiji/Universidad de Aizu/AIST)







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