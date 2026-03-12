Ciencia

La NASA logra lo impensado: misión DART cambió la órbita de un asteroide y abre una nueva defensa para la Tierra

Un estudio científico confirmó que el impacto de la misión DART modificó la órbita del sistema de asteroides Didymos alrededor del Sol

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un estudio confirmó que la misión DART alteró la órbita de un sistema de asteroides. Es la primera modificación orbital causada por la humanidad.
Un estudio confirmó que la misión DART alteró la órbita de un sistema de asteroides. Es la primera modificación orbital causada por la humanidad. (Canva stock/Nazarii Neshcherenskyi de Getty Images/cokada de Getty Images Signature)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNASADART
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.