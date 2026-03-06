Ciencia

Asteroide cambió su órbita alrededor del Sol tras impacto de misión de la NASA

Investigación confirma que la misión DART de la NASA alteró la órbita del sistema de asteroides Didymos y Dimorphos alrededor del Sol

Por Silvia Ureña Corrales
Estudio científico confirma que el impacto de la misión DART modificó levemente la órbita del sistema Didymos alrededor del Sol.
Estudio científico confirma que el impacto de la misión DART modificó levemente la órbita del sistema Didymos alrededor del Sol. (NASA/ASI)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

