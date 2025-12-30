Así son los conejos robot desplegados por Florida para atraer serpientes invasoras

Conejos robot operan como señuelos para detectar pitones birmanas en los Everglades y apoyar las acciones de control de fauna invasora.

Florida aplicó una táctica inusual para enfrentar la superpoblación de pitones birmanas que afecta los Everglades. El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD) instaló conejos robot capaces de imitar a los conejos de los pantanos. El objetivo consistió en facilitar la detección y el retiro de ejemplares adultos antes de que se reproduzcan. La fase de prueba inició durante el verano boreal de 2025.

¿Cómo operan los conejos robot?

Los dispositivos replican la apariencia, el desplazamiento y el olor de los conejos silvestres. Cada unidad parte de un juguete modificado. Los equipos extraen el relleno e incorporan motores, calentadores, un difusor de aroma y paneles solares. Además, cuentan con un sistema de encendido y apagado remoto.

El SFWMD explicó que los señuelos se colocan en corrales con cámaras. Cuando una pitón birmana se aproxima, el sistema envía una señal. Esa acción permite a los equipos intervenir para retirar al animal.

¿Dónde se instalaron y cuáles son los costos?

La prueba se efectuó en sectores de los Everglades y en otras zonas del sur de Florida. Hubo despliegues en West Palm Beach y Fort Lauderdale. El proyecto lo ejecutan autoridades del SFWMD y especialistas de la Universidad de Florida. En esta etapa experimental se colocaron 120 conejos robot.

Antes de esta tecnología, el programa evaluó el uso de animales vivos como señuelo. Esa opción se descartó por su alto costo y por la complejidad operativa.

Cada conejo robot tiene un valor cercano a $4.000, financiados por el SFWMD. El biólogo Mike Kirkland explicó que el método apunta a pitones adultas, que registran longitudes entre tres y cinco metros.

¿Por qué la pitón birmana representa una amenaza en Florida?

La pitón birmana no es nativa de Florida. Su presencia se relaciona con escapes y liberaciones de mascotas, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC). Cada hembra puede colocar entre 50 y 100 huevos por puesta, lo que acelera su expansión.

El Museo de Historia Natural de Florida señaló que estos reptiles habitan los Everglades desde 1979. La especie altera la red alimentaria y ejerce presión sobre un ecosistema ya vulnerable. Depreda mamíferos, reptiles, anfibios y aves nativas. En el Parque Nacional Everglades se registró hasta 95% de reducción de mamíferos con pelaje, además de aves.

Los investigadores sostienen que la pitón birmana resultó difícil de manejar por su comportamiento esquivo. Cuando se confirma una población establecida, su tamaño suele ser demasiado grande para erradicarla. En ese escenario, las autoridades recurren a estrategias de control a largo plazo.

Según el museo, solo entre uno y tres ejemplares son detectados por cada 100 que habitan el ecosistema, incluso con cazadores experimentados. Por esa razón, el uso de herramientas innovadoras, como los conejos robot, podría marcar una diferencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.