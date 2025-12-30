Ciencia

Así son los conejos robot desplegados por Florida para atraer serpientes invasoras

La tecnología busca atraer pitones adultas para facilitar su retiro y reducir la presión que ejercen sobre los ecosistemas del sur de Florida

Por La Nación / Argentina / GDA
Conejos robot operan como señuelos para detectar pitones birmanas en los Everglades y apoyar las acciones de control de fauna invasora.
Conejos robot operan como señuelos para detectar pitones birmanas en los Everglades y apoyar las acciones de control de fauna invasora. (sfwmd.gov/Universidad de Florida)







