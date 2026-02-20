La Luna no cubrió por completo el Sol y generó un anillo de fuego captado desde el espacio por la Agencia Espacial Europea.

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 ocurrió cuando la Luna se ubicó entre el Sol y la Tierra, pero no cubrió por completo el disco solar. El fenómeno dejó visible un “anillo de fuego” y solo pudo observarse de forma total desde la Antártida.

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que su satélite captó el evento desde el espacio. La nave Proba-2 registró el momento exacto del anillo, mediante su instrumento SWAP, que opera en una longitud de onda de 17,4 nanómetros en el espectro ultravioleta extremo.

Debido a que la órbita lunar es elíptica, la Luna se encontraba en un punto más alejado de la Tierra. Esa distancia impidió que cubriera totalmente el Sol, lo que generó el característico círculo luminoso alrededor del satélite natural.

Así se vio desde el espacio el ‘anillo de fuego’ del eclipse solar anular

Según detalló la ESA, el satélite orbitó la Tierra durante el fenómeno y presenció el eclipse en cuatro ocasiones distintas. La imagen del anillo perfecto se obtuvo durante uno de esos pasos orbitales.

En la superficie terrestre, el eclipse anular completo solo fue visible desde la Antártida. En el extremo sur de Chile y Argentina, así como en el sur de África, se observó un eclipse parcial.

El fenómeno solo se observó de forma total en la Antártida y fue registrado cuatro veces por un satélite europeo. (ESA/ROB/ESA/ROB)

La agencia anticipó que en los próximos dos años se producirán tres eclipses con mayor visibilidad en regiones pobladas. El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse total visible desde Groenlandia, Islandia y España. El 2 de agosto de 2027 habrá otro eclipse total observable desde el sur de España, el norte de África y Medio Oriente. El 26 de enero de 2028 se registrará un eclipse anular visible en América del Sur, Portugal y España.

Las autoridades científicas recordaron que mirar el Sol sin protección adecuada puede causar daños permanentes en la vista. Recomendaron utilizar gafas especiales para eclipses solares o métodos de observación indirecta.