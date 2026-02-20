Ciencia

Así se vio desde el espacio el ‘anillo de fuego’ del eclipse solar anular

La Luna se alineó con el Sol y generó un fenómeno poco frecuente que fue captado por un satélite europeo. Conozca cómo ocurrió y vea el video de este evento astronómico

Por Silvia Ureña Corrales
La Luna no cubrió por completo el Sol y generó un anillo de fuego captado desde el espacio por la Agencia Espacial Europea.
La Luna no cubrió por completo el Sol y generó un anillo de fuego captado desde el espacio por la Agencia Espacial Europea. (ESA/ROB/ESA/ROB)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

