Así luce el cometa 3I/Atlas en nueva imagen captada tras su paso por el Sol

La cámara JANUS de Juice fotografió al 3I/Atlas a 66 millones de kilómetros y los equipos estudian sus datos.

La cámara científica JANUS, a bordo de la misión Juice de la Agencia Espacial Europea (ESA), captó una imagen del cometa interestelar 3I/Atlas en la que se observa la expulsión de polvo y gas. La toma se realizó el 6 de noviembre de 2025, siete días después de su mayor aproximación al Sol.

El núcleo del cometa no es visible en la imagen. Sin embargo, se aprecia un brillante halo de gas, conocido como coma, que rodea el núcleo. También se distingue una larga cola que se extiende desde el cuerpo celeste. La ESA informó que en la imagen se identifican indicios de rayos, chorros, corrientes y filamentos.

Un recuadro incluido en la fotografía muestra los mismos datos procesados para resaltar la estructura de la coma. En la esquina superior izquierda aparecen flechas que indican la dirección de movimiento del cometa en color azul y la dirección relativa al Sol en color amarillo.

Aunque 3I/Atlas proviene del espacio interestelar y se originó fuera del sistema solar, su comportamiento coincide con el de un cometa convencional.

Al momento de la captura, la sonda Juice se encontraba a unos 66 millones de kilómetros del cometa. Durante noviembre, la misión utilizó cinco instrumentos científicos para observar el objeto: JANUS, MAJIS, SWI, PEP y UVS.

Los equipos recopilaron información que permitirá determinar cómo se comportaba el cometa y cuál es su composición. En total, JANUS obtuvo más de 120 imágenes en un amplio rango de longitudes de onda. El equipo analiza el material para profundizar en las características del cometa.

MAJIS y UVS estudian datos espectrométricos. El equipo de SWI examina información sobre la composición. El grupo de PEP analiza datos de partículas. Además, el equipo de la ESA a cargo de la cámara de navegación de Juice, que también fotografió el cometa, participará en la revisión de resultados.

En los meses posteriores a las observaciones, Juice permaneció en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra. La nave utilizó su antena principal de alta ganancia como escudo térmico. También empleó una antena de ganancia media para transmitir datos a menor velocidad.

Esta configuración retrasó la recepción de la información. Los equipos recibieron los datos la semana pasada y avanzan en su análisis. Los grupos científicos se reunirán a finales de marzo para debatir sus hallazgos.

