Así fue el impacto de la mayor tormenta solar en más de 20 años sobre Marte

La tormenta solar de mayo de 2024 provocó el mayor aumento de electrones registrado en la atmósfera superior de Marte.

Una supertormenta solar registrada en mayo de 2024 impactó tanto la Tierra como Marte. En el planeta rojo, el fenómeno provocó un efecto extraordinario: la atmósfera superior se inundó de electrones y generó la mayor respuesta atmosférica observada allí.

El evento representó la mayor tormenta solar registrada en la Tierra en más de 20 años. En nuestro planeta causó intensa actividad en la atmósfera superior y auroras visibles incluso en latitudes tan bajas como México.

Orbitadores europeos detectaron el impacto en Marte

Los orbitadores Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de la Agencia Espacial Europea (ESA) registraron el impacto directo de la tormenta en Marte.

Un monitor de radiación a bordo del TGO detectó una dosis equivalente a 200 días normales de radiación en apenas 64 horas.

Los datos permitieron analizar con precisión la reacción de la atmósfera marciana. Los resultados se publicaron en la revista científica Nature Communications.

Según el investigador de la ESA Jacob Parrott, autor principal del estudio, el impacto resultó notable. Indicó que la atmósfera superior del planeta rojo se llenó de electrones. También señaló que se trató de la mayor respuesta registrada ante una tormenta solar en Marte.

Aumento extremo de electrones en la atmósfera marciana

La supertormenta provocó un aumento drástico de electrones en dos capas de la atmósfera del planeta.

Los científicos detectaron el fenómeno a altitudes aproximadas de 110 y 130 kilómetros.

En esas capas los valores crecieron 45% y 278%, respectivamente. Este nivel representa la mayor densidad de electrones observada en esa región de la atmósfera marciana.

La tormenta también causó errores informáticos temporales en ambos orbitadores. Estas fallas son comunes durante eventos de clima espacial debido a la energía de las partículas solares.

Las naves se recuperaron rápidamente. Fueron diseñadas con componentes resistentes a la radiación y sistemas para detectar y corregir fallos.

Técnica pionera permitió analizar la atmósfera de Marte

El equipo científico utilizó una técnica llamada ocultación por radio.

En el experimento, la nave Mars Express envió una señal de radio al TGO justo cuando este desaparecía detrás del horizonte de Marte.

Durante ese proceso, la señal atravesó distintas capas de la atmósfera. La curvatura de la señal permitió a los científicos analizar la densidad de electrones en cada capa atmosférica.

Los investigadores también utilizaron observaciones de la misión MAVEN de la NASA para confirmar los resultados.

El científico del proyecto de la ESA Colin Wilson explicó que la técnica se usa desde hace décadas para estudiar el sistema solar mediante señales enviadas desde una nave a la Tierra.

En los últimos cinco años comenzó a aplicarse entre dos naves espaciales en Marte, lo que permitió mejorar el análisis de su atmósfera.

Marte y la Tierra reaccionan de forma distinta a las tormentas solares

La tormenta solar tuvo efectos muy diferentes en ambos planetas.

En la Tierra, el campo magnético desvía gran parte de las partículas solares. Parte de esa energía se canaliza hacia los polos y produce auroras.

Marte carece de un campo magnético global fuerte, por lo que su atmósfera queda más expuesta a la radiación solar.

Comprender este fenómeno resulta clave para el estudio del clima espacial. Las tormentas solares pueden afectar satélites, astronautas y sistemas de comunicación en el espacio y en la superficie terrestre.

Implicaciones para futuras misiones a Marte

El estudio también aporta información sobre la evolución del planeta rojo.

Los científicos creen que Marte perdió gran parte de su agua y de su atmósfera debido al viento de partículas provenientes del Sol.

Además, los cambios en la atmósfera pueden afectar las señales de radio utilizadas por radares y misiones espaciales.

Si la atmósfera superior se llena de electrones, estas señales pueden bloquearse. Este factor se vuelve clave para planificar futuras misiones de exploración en Marte.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.