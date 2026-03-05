Ciencia

Así fue el impacto de la mayor tormenta solar en más de 20 años sobre Marte

Orbitadores europeos detectaron una respuesta atmosférica sin precedentes en Marte tras la supertormenta solar que también afectó a la Tierra

Por Europa Press
La tormenta solar de mayo de 2024 provocó el mayor aumento de electrones registrado en la atmósfera superior de Marte.
La tormenta solar de mayo de 2024 provocó el mayor aumento de electrones registrado en la atmósfera superior de Marte.







