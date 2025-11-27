Así era el misterioso juego de mesa de los mayas, hallado en Centroamérica, donde se apostaban cosechas y riquezas

En Centroamérica hallaron un tablero maya del siglo V usado en apuestas con bienes valiosos, integrado a la arquitectura de la élite. Imagen con fines ilustrativos.

Un antiguo tablero de juego del imperio maya fue hallado en Naachtun, en el norte de Guatemala, dentro de una zona residencial de alta jerarquía social. El hallazgo fue detallado en un estudio publicado por la revista científica Latin American Antiquity, a inicios de noviembre.

La pieza, datada del siglo V, corresponde a un juego llamado patolli, conocido por combinar estrategia, azar y apuestas de alto riesgo. En este tablero en forma de cruz, los jugadores competían mientras apostaban cosechas y objetos de valor.

A diferencia de otras estructuras similares, este tablero fue integrado intencionalmente en el diseño arquitectónico del edificio, lo que sugiere que no se trató de una decoración casual. Para los investigadores, esta colocación deliberada aporta una nueva perspectiva sobre la función social del juego en comunidades mayas.

El tablero mide aproximadamente 76 centímetros de ancho por 109 de largo y está compuesto por unas 475 piezas de cerámica de color rojo y naranja. Los encargados del análisis, Julien Hiquet y Rémi Méreuze, del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, destacaron que su ubicación se relaciona con sectores donde vivían familias de la élite.

Aunque no se ha definido con certeza cuál fue su función principal, se cree que el patolli cumplía con fines recreativos, sociales y religiosos. Su presencia en áreas de alto estatus refuerza la idea de que el juego formó parte de los rituales y dinámicas de las clases privilegiadas.

Los tableros de patolli seguían un patrón común. Solían tener formato rectangular, con medidas cercanas a los 80 centímetros por 110, y alrededor de 478 piezas, mayoritariamente rojas y naranjas. Variaban únicamente en los materiales y estilos constructivos.

Antes de este hallazgo, los expertos discutían si las marcas en otros tableros habían sido realizadas por los habitantes originales o añadidas posteriormente. Este nuevo descubrimiento permite confirmar que fueron diseñadas desde el inicio por los usuarios originales.

El sitio arqueológico de Naachtun, en la región de Petén, se ha convertido en una fuente clave para entender los aspectos lúdicos y ceremoniales de la cultura maya. Este tablero representa una ventana al pasado, donde los juegos también tenían un papel relevante en el tejido social.

