Arqueólogos hallan en Latinoamérica un mapa del cosmos maya oculto por 3.000 años; vea fotos

Una colina cualquiera ocultaba un mapa cósmico maya de 3.000 años. Lo que los arqueólogos hallaron cambia lo que se sabía sobre esta civilización

Por O Globo / Brasil / GDA
El sitio Aguada Fénix revela cómo los antiguos mayas representaban el universo sin necesidad de reyes ni jerarquías sociales.
El sitio Aguada Fénix revela cómo los antiguos mayas representaban el universo sin necesidad de reyes ni jerarquías sociales. (Takeshi Inomata/Science Advances)







