Ciencia

Así construye el cerebro humano nuestra percepción del tiempo

Un estudio halló que distintas zonas cerebrales convierten duraciones visuales en decisiones sobre si algo duró más o menos

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Por Jailine González Gómez
La percepción del tiempo no depende de una sola región cerebral, sino de una red que convierte milisegundos en decisiones subjetivas.
La percepción del tiempo no depende de una sola región cerebral, sino de una red que convierte milisegundos en decisiones subjetivas. (Canva stock/Nihar Manyalli de Pexels/YakobchukOlena de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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