Ciencia

Artemis II: la razón clave por la que astronautas no regresarán a sus casas tras volver a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA avanza hacia su regreso, pero sus astronautas no pueden volver a casa de inmediato. Conozca los estrictos protocolos médicos y los logros clave del sobrevuelo lunar

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Por La Nación / Argentina / GDA
La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia.
Artemis II completa su sobrevuelo lunar, pero astronautas enfrentan estrictos controles médicos antes de volver a la vida cotidiana. (HANDOUT/AFP)







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