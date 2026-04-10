Artemis II: la razón clave por la que astronautas no regresarán a sus casas tras volver a la Tierra

Artemis II completa su sobrevuelo lunar, pero astronautas enfrentan estrictos controles médicos antes de volver a la vida cotidiana.

La misión Artemis II avanza en su fase final tras completar un sobrevuelo lunar que llevó a la cápsula Orión a distancias inéditas para una nave tripulada. Sin embargo, el regreso a la Tierra no marca el fin inmediato del trabajo de los astronautas. Un protocolo médico estricto les impide volver de inmediato con sus familias.

El astrónomo Guillermo Bosch explicó a LN+ que tras el amerizaje, los tripulantes deben cumplir evaluaciones físicas obligatorias. Estas pruebas buscan determinar cómo responde el cuerpo humano luego de la exposición al espacio.

Según el especialista, los astronautas enfrentan una serie de chequeos antes de retomar su vida privada. Indicó que el objetivo es analizar su estado físico y recopilar información médica detallada. Este proceso incluye estudios e imágenes que permiten medir la adaptación del organismo.

“Tienen que hacer un montón de pruebas físicas, de chequeos de cómo están, antes de poder realmente tomarse sus vacaciones”, subrayó el especialista.

La misión Artemis II también funcionó como un laboratorio de pruebas en condiciones extremas. Bosch detalló que el entorno espacial resulta hostil para la actividad humana. Aun así, la tripulación logró ejecutar maniobras clave.

Entre las pruebas realizadas destacan el despegue, la operación de la cápsula, el uso de trajes espaciales y la alimentación con el equipo puesto. Estos ensayos validan sistemas esenciales para futuras misiones.

El experto señaló que los resultados confirman avances en la exploración lunar. Explicó que cada paso acerca la posibilidad de un nuevo alunizaje en los próximos años.

Uno de los aspectos más relevantes fue la trayectoria de Orión, que superó las distancias alcanzadas por las misiones Apolo. Bosch atribuyó esta diferencia al tipo de órbita utilizada.

A diferencia del programa Apolo, que buscaba alunizar, Artemis II optó por un sobrevuelo con órbitas de bajo consumo de combustible. Estas trayectorias aprovechan la gravedad para extender el recorrido y reducir el gasto energético.

“Obviamente llegó más lejos que todas las Apolo normales, porque estas apuntaban a la Luna y hacían órbitas mucho más cercanas a la Luna justamente para alunizar”, resaltó el experto.

El especialista indicó que esta estrategia permitió establecer un récord de distancia para una nave diseñada para humanos. La cápsula logró alejarse más al no requerir un descenso en la superficie lunar.

Durante el recorrido, la misión registró eventos visuales destacados, como el paso por el lado oscuro de la Luna y la observación de un eclipse. Bosch calificó estos momentos como un valor adicional dentro del viaje.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.