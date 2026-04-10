Ciencia

Artemis II: este es el salario de los astronautas de la NASA

La NASA define salarios bajo el sistema federal GS. No hay pagos adicionales por riesgo ni por permanencia en el espacio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La tripulación de Artemis II posa dentro de la nave Orion junto al indicador de gravedad cero “Rise”, tras rodear la cara oculta de la Luna y emprender su regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el océano Pacífico.
La tripulación de Artemis II posa dentro de la nave Orion junto al indicador de gravedad cero “Rise”, tras rodear la cara oculta de la Luna y emprender su regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el océano Pacífico. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGArtemis IINASA
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.