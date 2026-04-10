Artemis II: este es el salario de los astronautas de la NASA

La tripulación de Artemis II posa dentro de la nave Orion junto al indicador de gravedad cero “Rise”, tras rodear la cara oculta de la Luna y emprender su regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el océano Pacífico.

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA percibe un salario como funcionarios públicos de Estados Unidos. No recibe pagos adicionales por el tiempo en el espacio ni por el riesgo de la misión.

Los astronautas seleccionados son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La NASA no divulga sus salarios individuales. Sin embargo, datos oficiales permiten estimar sus ingresos.

Según información publicada por la agencia en 2024, el salario anual de un astronauta ronda los $152.258. Esto equivale a cerca de $12.600 mensuales.

El esquema salarial se rige por el sistema federal General Schedule (GS). Los astronautas con mayor experiencia se ubican entre los niveles GS-13 y GS-15. En ese rango, los ingresos oscilan entre $104.000 y $161.000 al año. El monto aumenta con la trayectoria profesional.

A pesar de la complejidad de las misiones espaciales, no existe un pago adicional por trabajar fuera del horario estándar. Los astronautas mantienen un salario fijo, incluso durante estancias prolongadas en órbita.

Un astronauta con experiencia en misiones del transbordador espacial indicó en 2024 que no hay incentivos económicos ligados al tiempo en el espacio. Señaló que no existen pagos por riesgo ni horas extra. También explicó que el trabajo se remunera bajo una jornada estándar de 40 horas semanales.

Además del salario, la NASA cubre gastos como transporte, alimentación y alojamiento durante las misiones. En algunos casos, se otorgan viáticos menores. Estos no representan un cambio significativo en la remuneración total.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.