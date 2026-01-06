Ciencia

Arte botánica de hace 8.000 años revela pensamiento matemático en las primeras aldeas agrícolas

Un estudio científico revela que cerámicas de hace 8.000 años muestran simetría y secuencias numéricas. El hallazgo confirma pensamiento matemático en las primeras aldeas agrícolas

Por O Globo / Brasil / GDA
Vasos prehistóricos con motivos vegetales evidencian que comunidades agrícolas aplicaban matemáticas antes de la escritura formal.
Vasos prehistóricos con motivos vegetales evidencian que comunidades agrícolas aplicaban matemáticas antes de la escritura formal. (Yosef Garfinkel/Yosef Garfinkel)







