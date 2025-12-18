Ciencia

Cerámica de hace 8.000 años revela pensamiento matemático previo a los números escritos

Un estudio científico revela que cerámicas de hace 8.000 años en Mesopotamia muestran patrones matemáticos complejos anteriores a la escritura y a los números formales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Artefactos prehistóricos con motivos vegetales evidencian pensamiento matemático avanzado miles de años antes de los sistemas numéricos escritos.
Artefactos prehistóricos con motivos vegetales evidencian pensamiento matemático avanzado miles de años antes de los sistemas numéricos escritos. (Yosef Garfinkel et al./Springer Nature)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMesopotamiaCerámica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.