Ciencia

Arqueólogos revelan secretos de islas artificiales construidas hace miles de años

Un nuevo método permitió estudiar estructuras prehistóricas ocultas en aguas tan bajas que muchas tecnologías no funcionan allí

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Por Jailine González Gómez
Investigadores desarrollaron una técnica para mapear islas artificiales prehistóricas ocultas bajo aguas poco profundas.
Investigadores desarrollaron una técnica para mapear islas artificiales prehistóricas ocultas bajo aguas poco profundas. (Universidad de Southampton/Universidad de Southampton)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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