Ciencia

Arqueólogos reconstruyen con satélites espía una red de más de 130 kilómetros de posibles canales en Armenia

Un análisis con imágenes satelitales identificó una extensa red hidráulica vinculada con la agricultura antigua en el valle del Araks

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Por Jailine González Gómez
Imágenes satelitales revelaron una extensa red hidráulica antigua en torno a Argishtikhinili, en Armenia.
Imágenes satelitales revelaron una extensa red hidráulica antigua en torno a Argishtikhinili, en Armenia. (Buławka, N., Jakubiak, K., & Karapetyan, I./Antiquity)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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