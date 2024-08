Araña gigante, tan grande como un ratón, reaparece tras estar al borde de la extinción

La gran araña de jangada, una especie de arácnido que puede alcanzar el tamaño de un roedor, reapareció en el Reino Unido tras haber estado al borde de la extinción. Esta especie, conocida por ser uno de los mayores aracnídeos de Europa, puede llegar a poner hasta 700 huevos durante su periodo de reproducción, que comenzará en las próximas semanas.

En 2010, la especie estuvo cerca de desaparecer debido a la destrucción de los pantanos, su hábitat natural. Desde entonces, organizaciones de conservación han trabajado para aumentar su población de manera sostenida. Actualmente, miles de ejemplares habitan en diversas reservas naturales del Reino Unido.

La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) estima que hasta 3.750 hembras de esta especie viven en 12 localizaciones en Norfolk y Suffolk Broads, el mayor humedal protegido del Reino Unido. La araña de jangada habita exclusivamente en estas zonas húmedas, donde usa sus largas y peludas patas para deslizarse sobre la superficie del agua.

Características de la araña de jangada

Considerada uno de los invertebrados más raros del Reino Unido, la gran araña de jangada desempeña un papel clave en el mantenimiento de la diversidad acuática. Su dieta incluye otras arañas, larvas de libélulas, renacuajos y, en ocasiones, pequeños peces. Aunque no es venenosa, se describe como una especie “tímida”.

La gran araña de jangada, una especie semiaquática, vuelve a las reservas naturales del Reino Unido tras estar en peligro de extinción. (Canva y Suffolk Wildlife Trust North East Reserves)

Con un tamaño que varía entre 4 y 8 centímetros de largo, la araña de jangada alcanza dimensiones similares a las de roedores como ratones de campo. Las hembras, que suelen ser más grandes que los machos, a veces intentan devorar a su pareja después del apareamiento.

Originaria de Europa, esta especie pertenece a la familia Pisauridae y es semiaquática, cazando principalmente en la superficie del agua en pantanos y marismas no contaminados. Algunas especies de esta familia son capaces de saltar distancias largas, evadiendo depredadores con saltos de hasta 15 centímetros.

