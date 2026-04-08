Ciencia

Araña amazónica sorprende a científicos: imita un hongo letal para evitar ser devorada

La especie Taczanowskia waska utiliza el engaño visual para sobrevivir y abre nuevas preguntas sobre la evolución en la Amazonía.

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos descubren en Ecuador una araña que imita un hongo para evitar ataques y mejorar su estrategia de caza.
Científicos descubren en Ecuador una araña que imita un hongo para evitar ataques y mejorar su estrategia de caza. (David Diaz-Guevara/Zootaxa)







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