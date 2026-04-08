Araña amazónica sorprende a científicos: imita un hongo letal para evitar ser devorada

Científicos descubren en Ecuador una araña que imita un hongo para evitar ataques y mejorar su estrategia de caza.

Una nueva especie de araña amazónica, identificada como Taczanowskia waska, utiliza una estrategia inusual para sobrevivir. Este arácnido imita la apariencia de un hongo parásito que infecta a su propia especie. El hallazgo ocurrió en el Corredor Llanganates-Sangay, en Ecuador. La zona posee una de las mayores biodiversidades del planeta.

El estudio lo lideraron investigadores del Instituto Leibniz para el Análisis de la Biodiversidad (LIB). La investigación se publicó el 26 de febrero en la revista Zootaxa. Este caso representa el primer registro de una araña que imita un hongo parásito que ataca a individuos similares.

Hallazgo inició con una imagen en línea

El descubrimiento comenzó con una fotografía. Alexander Bentley, del Instituto Nacional de Biodiversidad, compartió la imagen en la plataforma iNaturalist. El científico solicitó ayuda para identificar la especie.

La publicación llamó la atención de David Díaz-Guevara, del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador. El especialista colaboró en el análisis. Ambos determinaron que se trataba de una especie nueva.

Análisis en laboratorio reveló comportamiento clave

Los investigadores trasladaron el ejemplar a laboratorio para estudiar su comportamiento y anatomía. Examinaron sus hábitos de caza y patrones de movimiento. También analizaron sus órganos y estructuras.

El rasgo más llamativo fue su capacidad de imitar un hongo parásito. La araña reproduce el cuerpo de fructificación del género Gibellula. Este efecto lo logra con estructuras alargadas en su abdomen y una superficie pálida.

Estrategia de defensa basada en el engaño

La similitud resulta precisa. El animal permanece inmóvil en la parte inferior de las hojas. Se ubica en sitios donde normalmente aparece el hongo.

Este comportamiento reduce el riesgo de ataque. Los depredadores evitan organismos que parecen infectados. El temor a contraer el parásito actúa como un “escudo psicológico”.

Además, esta estrategia favorece la caza. La inmovilidad permite sorprender a sus presas con mayor facilidad.

Adaptación poco común en el mundo animal

Los científicos señalaron que esta combinación de apariencia y conducta refleja un alto nivel de adaptación evolutiva. Se trata de un tipo de mimetismo más complejo que el habitual.

La especie se considera rara. Muchos aspectos de su ecología aún son desconocidos.

Ciencia ciudadana y colecciones científicas impulsan hallazgo

El descubrimiento también destaca el papel de la ciencia ciudadana. La colaboración en plataformas digitales permitió identificar la especie.

Nadine Dupérre, investigadora del LIB, indicó que estos casos evidencian la importancia de las colecciones científicas. Señaló que estos acervos permiten comparar especímenes y clasificar nuevas especies. También destacó el valor de la cooperación internacional en el estudio de la biodiversidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.