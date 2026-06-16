Ciencia

Aprender un instrumento después de los 40 años puede ayudar a proteger el cerebro del deterioro cognitivo

La práctica musical estimula áreas clave del cerebro relacionadas con la memoria, la atención y la coordinación

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La neuroplasticidad permite que el cerebro siga adaptándose. La música surge como una herramienta para fortalecer funciones cognitivas.
La neuroplasticidad permite que el cerebro siga adaptándose. La música surge como una herramienta para fortalecer funciones cognitivas. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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