“Tierra Fértil es un segundo hogar para mí. Las tutorías me han ayudado demasiado para los exámenes y tareas. Este año saqué muy buenas notas, pero no solo eso. Antes, yo no podía exponer; me daba mucha pena, y gracias a Tierra Fértil me he soltado. No lo digo solo yo. Pregúntele a cualquiera que venga a los talleres y le va a decir que esto ha sido una gran ayuda para su vida, para socializar, para hacer amigos”, afirma Kevin Méndez Palacios, de 14 años, alumno del Liceo diurno de Guararí y quien forma parte del proyecto desde sus inicios, cuando él tenía apenas 7 años.