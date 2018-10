* No fue entregado en seis años: 1916, 1931, 1934, 1940, 1941, and 1942. Algunos de ellos coincideron con guerras mundiales (1916, 1940-1942). Por otra parte, el estatuto de los premios indica: “si ninguno de los trabajos nominados a consideración tienen la importancia e impacto necesario, el dinero del premio se reservará hasta el siguiente año. Si aún entonces no se encuentra un trabajo que sea merecedor, la suma se añadirá a los fondos de la Fundación Nobel”.