“Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Era la persona más sola de la Historia? ¡Nunca me sentí así! Ya sabía lo que era estar solo en una nave. ¡Estuve de lo más bien! No tenía miedo porque me sentía seguro en ese lugar, confiaba en mi entrenamiento. Pero tampoco sentí en soledad, estaba muy feliz de ver que todo estaba funcionando. Mientras Buzz y Neil estaban en la Luna, yo tomé café, escuché muy buena música. Tenía todo lo que necesitaba. Realmente disfruté el tiempo conmigo mismo”, rememoró Collins.