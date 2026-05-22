Ciencia

Antiguos cráteres de asteroides pudieron favorecer la vida que produjo oxígeno en la Tierra

Un estudio en Corea halló estromatolitos en un cráter de impacto y plantea que estos ambientes favorecieron vida microbiana temprana

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Por Jailine González Gómez
Investigadores encontraron evidencia de estromatolitos formados en un cráter de impacto en Corea bajo condiciones hidrotermales.
Investigadores encontraron evidencia de estromatolitos formados en un cráter de impacto en Corea bajo condiciones hidrotermales. (Paul Harrison/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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