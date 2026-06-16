Antártida pierde una extensión de hielo marino similar a Francia y enciende alertas por calor extremo

La reducción de hielo marino y una ola de calor excepcional preocupan a expertos por sus efectos en ecosistemas y glaciares.

La costa occidental de la Antártida enfrenta una pérdida inusual de hielo marino durante el invierno. Datos satelitales revelaron que el mar de Bellingshausen registró un déficit de aproximadamente 650.000 kilómetros cuadrados de hielo en comparación con el promedio observado entre 1991 y 2020.

La superficie desaparecida equivale al tamaño de Francia y es casi diez veces mayor que Tasmania. La situación genera preocupación por sus posibles efectos sobre especies marinas, incluidos los pingüinos amenazados, así como por el impacto que podría tener en el nivel global del mar.

El fenómeno ocurre en pleno invierno austral. En esta época, el hielo marino suele expandirse con rapidez alrededor del continente y alcanza su máxima extensión en setiembre.

Sin embargo, las observaciones satelitales mostraron que el mar de Bellingshausen, ubicado al oeste de la península antártica, permaneció casi libre de hielo durante junio, cuando normalmente debería estar cubierto.

La situación coincidió con una ola de calor que afectó la península antártica la semana anterior. Las temperaturas máximas diurnas alcanzaron los 15,4 °C, una cifra superior en más de 20 °C al promedio habitual para esta época, según comentó el doctor Will Hobb a The Guardian.

El especialista en hielo marino antártico Will Hobbs, de la Universidad de Tasmania y vinculado a la Asociación del Programa Antártico Australiano, expresó preocupación por la magnitud del fenómeno.

Según explicó, esta es la tercera ocasión en cuatro años en que el hielo marino de esa región alcanza niveles excepcionalmente bajos. También indicó que los científicos investigan si los cambios en el océano y el calentamiento global contribuyen a esta situación.

Hobbs señaló que el área es clave para el krill, una especie fundamental en la cadena alimentaria antártica. Durante el invierno, estos pequeños crustáceos suelen refugiarse bajo el hielo marino para protegerse de depredadores y alimentarse de algas.

El 10 de junio, la extensión total de hielo marino alrededor de la Antártida era de 11,4 millones de kilómetros cuadrados. La media histórica para esa fecha es de 12,6 millones de kilómetros cuadrados.

Por su parte, Phil Reid, especialista del Departamento de Meteorología de Australia, afirmó que el mar de Bellingshausen mostró una exposición costera extraordinaria tanto en invierno como en verano durante los últimos años.

El experto destacó que al oeste de esta zona se encuentran los glaciares Pine Island y Thwaites, considerados dos de los principales responsables de la pérdida de hielo continental y del aumento del nivel del mar.

Reid advirtió que las plataformas de hielo flotante ubicadas frente a esos glaciares podrían fragmentarse con mayor rapidez si el hielo marino protector permanece ausente durante períodos prolongados.

Esa situación podría acelerar la pérdida de masa glaciar y contribuir a una mayor elevación del nivel de los océanos en el futuro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.