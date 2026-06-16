Ciencia

Antártida pierde una extensión de hielo marino similar a Francia y enciende alertas por calor extremo

El fenómeno coincidió con temperaturas extremas y podría tener consecuencias que van mucho más allá del continente blanco

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Por O Globo / Brasil / GDA
This handout photograph released by The British Antarctic Survey on April 8, 2026, shows Emperor Penguins on Antarctica on November 13, 2010. The emperor penguin has been declared an endangered species as climate change pushes the icon of Antarctica a step closer to extinction, the global authority on threatened wildlife announced April 9, 2026. Its change of status from "near threatened" by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) underscores the existential threat for ice-dependent species as global warming profoundly reshapes the frozen continent. (Photo by PETER BUCKTROUT / BRITISH ANTARCTIC SURVEY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/PETER BUCKTROUT/BRITISH ANTARCTIC SURVEY / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
La reducción de hielo marino y una ola de calor excepcional preocupan a expertos por sus efectos en ecosistemas y glaciares. (PETER BUCKTROUT/AFP)







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O Globo

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