Anomalía en el aire revela posible pasadizo oculto en esta pirámide egipcia

Nueva anomalía detectada en la cara este de la Pirámide de Micerino sugiere presencia de una entrada desconocida.

Una posible entrada oculta en la Pirámide de Micerino, la tercera más grande del complejo de Guiza, fue detectada por un grupo de científicos de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich. El hallazgo forma parte del proyecto internacional ScanPyramids, según indicaron los investigadores este viernes 7 de noviembre.

El descubrimiento se concentró en la cara este de la pirámide, donde desde hace años se observan bloques de granito con un acabado anormalmente pulido. Esta característica solo se repite en la entrada principal de la cara norte, lo que había despertado sospechas desde el año 2019.

Fue el investigador Stijn van den Hoven quien planteó la posibilidad de que existiera una entrada adicional en el lado este. Esa hipótesis ahora cobra fuerza gracias a nuevas mediciones con georradar, ultrasonido y tomografía de resistividad eléctrica (ERT).

Dos cavidades detrás del muro

El equipo detectó dos cavidades llenas de aire detrás de la fachada externa. Una se ubica a 1,4 metros de profundidad, mientras que la otra se encuentra a 1,13 metros. Las dimensiones van desde 1 metro de alto por 1,5 de ancho hasta 0,9 por 0,7 metros.

Los resultados se obtuvieron mediante una técnica de fusión de imágenes, que combina todos los datos recolectados para lograr una representación más precisa del interior de la pirámide sin necesidad de perforarla.

Este avance fue publicado en la edición de octubre de la revista científica NDT & E International.

El proyecto ya había revelado secretos en 2023

La iniciativa ScanPyramids ya había logrado validar en 2023 la existencia de un corredor oculto dentro de la Pirámide de Keops. En esa ocasión, también se utilizaron métodos de exploración no invasiva.

Los especialistas de la Universidad Técnica de Múnich explicaron que las técnicas empleadas permiten obtener información detallada sin afectar la estructura.

Añadieron que los nuevos hallazgos acercan a los científicos a confirmar la existencia de una entrada desconocida, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el diseño y la función original de la pirámide.

