Animal más viejo del mundo murió por un error humano durante estudio científico

Un ejemplar de Artica islandica, el animal más viejo documentado, murió por congelamiento luego de ser retirado del mar para un estudio científico.

Un molusco bivalvia que nació durante la dinastía Ming, en China, y vivió más de cinco siglos, murió de forma accidental tras ser extraído del fondo del océano para un análisis científico. Su historia expone uno de los casos más sorprendentes de longevidad animal documentados.

El ejemplar pertenecía al género Artica islandica y recibió el nombre de Ming. Investigadores lo localizaron frente a la costa de Islandia. En el 2006, cuando los científicos intentaron determinar su edad exacta, el animal murió durante el procedimiento, según reportó el sitio especializado IFLScience.

Este molusco se convirtió en el animal individual más antiguo jamás identificado por la ciencia. Su nacimiento ocurrió alrededor del año 1499 d. C. Durante su vida, el mundo experimentó acontecimientos históricos como la Reforma Protestante, el Iluminismo y el auge de la televisión moderna.

Un método científico que terminó en tragedia

Los científicos utilizaron una técnica similar a la que se emplea para calcular la edad de los árboles. Los moluscos bivalvos presentan líneas de crecimiento en sus valvas que registran su desarrollo a lo largo del tiempo. Estas marcas se observan mediante análisis microscópicos de la concha.

Al contar estas líneas, los investigadores determinaron primero que el ejemplar superó los 405 años de vida. Posteriormente, pruebas de datación por radiocarbono confirmaron que su edad real alcanzó los 507 años.

La muerte ocurrió, de forma probable, por el congelamiento que sufrió el animal al ser retirado de su hábitat natural en el fondo marino.

Aunque Artica islandica se consume de manera habitual, especialmente en sopas de almejas, muchos ejemplares de esta especie superan los 100 años de vida. Los especialistas atribuyen esta longevidad a su metabolismo lento y a un bajo consumo de oxígeno.

Otro factor clave es su herencia genética. Estudios biológicos previos señalaron que estos moluscos presentan mecanismos eficientes de mantenimiento celular. Estos procesos reducen la oxidación de los ácidos nucleicos y retrasan el envejecimiento.

