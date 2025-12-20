Ciencia

Animal más viejo del mundo murió por un error humano durante estudio científico

La historia del molusco más longevo del planeta revela cómo un error científico causó la muerte de un animal que vivió más de 500 años en el fondo del océano

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un ejemplar de Artica islandica, el animal más viejo documentado, murió por congelamiento luego de ser retirado del mar para un estudio científico.
Un ejemplar de Artica islandica, el animal más viejo documentado, murió por congelamiento luego de ser retirado del mar para un estudio científico. (Madelyn Mette/USGS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMolusco
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.