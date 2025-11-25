Economía

Alerta por marea roja: Senasa prohíbe extracción y venta de moluscos en zonas del Pacífico

Senasa ordenó una medida preventiva tras encontrar toxinas marinas peligrosas en moluscos analizados por laboratorio

Por Damián Arroyo C.
Autoridades sanitarias restringen extracción de moluscos bivalvos en Paquera por riesgo de intoxicación provocado por marea roja tóxica.
Autoridades sanitarias restringen extracción de moluscos bivalvos en Paquera por riesgo de intoxicación provocado por marea roja tóxica. (Senasa/Cortesía)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

