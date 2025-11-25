Alerta por marea roja: Senasa prohíbe extracción y venta de moluscos en zonas del Pacífico

Autoridades sanitarias restringen extracción de moluscos bivalvos en Paquera por riesgo de intoxicación provocado por marea roja tóxica.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería impuso una prohibición sanitaria sobre la extracción y venta de moluscos bivalvos en sectores del litoral pacífico de Puntarenas debido a la presencia de marea roja tóxica.

La medida afecta la granja ostrícola Ostra Rica, ubicada en Punta Cuchillo, Paquera, así como otros sitios de recolección comprendidos entre Playa Blanca, frente a Isla Pan de Azúcar, y Punta Curú, frente a Isla Alcatraz, incluyendo las islas adyacentes.

Senasa basó esta decisión en una recomendación emitida por la Comisión para la Vigilancia Epidemiológica de la Marea Roja, tras detectar toxinas marinas tipo paralizante en muestras analizadas por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (Lanaseve).

El consumo de estos moluscos contaminados puede provocar intoxicaciones graves, que van desde trastornos digestivos y neurológicos hasta consecuencias mortales.

La institución hizo un llamado a los extractores de moluscos para que se abstengan de recolectar en las zonas señaladas mientras persista el fenómeno. Además, alertó a restaurantes, hoteles, pescaderías y consumidores a verificar el origen de los productos que adquieran, para asegurarse de que no provengan de los sectores afectados.

La restricción permanecerá vigente hasta que nuevas pruebas confirmen la ausencia de toxinas. Senasa continuará con el monitoreo en zonas aledañas para determinar si se requiere ampliar la medida.

Finalmente, la entidad recordó que la extracción y comercialización de especies como ostión vaca, concha perla, ostra perlera y barba de hacha está permanentemente prohibida, debido a los riesgos que implican para la salud humana.