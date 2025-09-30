Ciencia

Amazonía: árboles aumentaron su tamaño por décadas y esta sería la razón, según un estudio

En áreas no afectadas por el desmonte, tanto árboles grandes como pequeños aumentaron su tamaño en 3,2% por década, según un estudio internacional

Por O Globo / Brasil / GDA
Aerial view showing a tree with pink foliage sticking out in the Amazon rainforest, seen during a flight between Manaus and Manicore, in Amazonas State, Brazil, on June 6, 2022. The way for man's lust over the Amazonian richness is open at the "non-destined public forests" of Brazil, a non-regulated immense area where land invaders, miners and illegal loggers camp freely. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
Científicos detectaron que árboles amazónicos crecieron 3,2% por década gracias al aumento del CO₂, aunque el desmonte sigue siendo una amenaza. (MAURO PIMENTEL/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

