Alineación de seis planetas: consejos prácticos para observar el espectáculo cósmico

El 28 de febrero de 2026 seis planetas coincidirán en el cielo vespertino. Cuatro podrán verse sin telescopio

Por Jailine González Gómez
El 28 de febrero seis planetas formarán una alineación visible tras la puesta del sol.
El 28 de febrero seis planetas formarán una alineación visible tras la puesta del sol. (Stock/Canva)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

