Alineación de seis planetas: consejos prácticos para observar el espectáculo cósmico

El 28 de febrero seis planetas formarán una alineación visible tras la puesta del sol.

A finales de febrero de 2026 el cielo ofrecerá un fenómeno poco común. Seis planetas coincidirán en una misma franja del firmamento poco después del atardecer.

La fecha principal será el 28 de febrero. Sin embargo, la ventana de observación se extenderá desde los últimos días del mes hasta inicios de marzo, dependiendo de la ubicación geográfica. El mejor momento para observar el fenómeno será aproximadamente una hora después de la puesta del sol.

El desfile planetario reunirá a Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Todos seguirán el arco de la eclíptica, la trayectoria aparente que recorre el Sol a lo largo del año.

Dónde mirar y cómo ubicarlos

Justo después del atardecer, Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno se encontrarán hacia el oeste y suroeste, muy cerca del horizonte. Urano aparecerá más alto en el suroeste. En el lado opuesto del cielo, hacia el este, brillará Júpiter muy cerca de una Luna iluminada en un 90%.

En el hemisferio sur la disposición será similar, aunque el arco se inclinará en dirección contraria.

Será fundamental esperar a que el Sol se haya ocultado por completo antes de utilizar binoculares o telescopios.

Cuáles se verán a simple vista

Cuatro de los seis planetas podrán observarse sin ayuda óptica. Venus será el más brillante del conjunto, con magnitud −3,9. Júpiter también destacará con intensidad. Saturno tendrá un brillo moderado y estable. Mercurio será el más difícil de localizar, pues se encontrará muy bajo en el horizonte y visible durante menos de una hora.

Urano y Neptuno requerirán binoculares potentes o telescopio. La cercanía de la Luna a Júpiter hará más llamativo el espectáculo, aunque su brillo podría dificultar la observación de los planetas más tenues.

Consejos para observar el fenómeno

Buscar un horizonte oeste despejado y bajo.

Preferir sitios elevados o cercanos al mar.

Iniciar la observación en cuanto el cielo se oscurezca.

No apuntar dispositivos ópticos hacia el Sol.

Recordar que los planetas brillan de forma constante, a diferencia de las estrellas que titilan.

Fotografiar la Luna durante la alineación

La Luna será un punto focal del fenómeno. Según recomendaciones de la NASA, para capturarla con teléfono celular conviene estabilizar el dispositivo, desactivar el flash y enfocar directamente el disco lunar. Es recomendable reducir el brillo para evitar una imagen blanca saturada y usar temporizador para evitar vibraciones.

Con cámara digital se recomienda trabajar en modo manual y experimentar con apertura, velocidad e ISO. Una referencia inicial es la regla conocida como “Looney 11”, que sugiere apertura f/11 y velocidad igual al valor del ISO. Dado que la Luna es brillante, un ISO bajo suele ofrecer mejores resultados.

Si se dispone de telescopio, será posible observar detalles como cráteres y mares lunares. En Júpiter podrán distinguirse bandas de tormentas y sus cuatro lunas principales: Io, Europa, Ganimede y Calisto. En Saturno será posible apreciar sus anillos, aunque en esta fecha se verán de perfil.