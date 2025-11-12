Ciencia

Algunas aves pueden imitar a R2-D2, de ‘Star Wars’: un estudio revela la sorprendente razón

Un estudio reveló que aves como calopsitas logran imitar mejor los sonidos del droide R2-D2 que especies con cerebros más grandes

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos descubrieron que aves pequeñas imitan mejor sonidos como los de R2-D2 gracias a su anatomía vocal más eficiente
Científicos descubrieron que aves pequeñas imitan mejor sonidos como los de R2-D2 gracias a su anatomía vocal más eficiente







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

