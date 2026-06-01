Albert Einstein, físico alemán: ‘Trate de no convertirse en un hombre de éxito, sino de convertirse en un hombre de valor’

Einstein nació en 1879 y obtuvo el Nobel en 1921. Sus frases sobre imaginación, la vida y educación siguen vigentes.

Albert Einstein es recordado por sus aportes a la física moderna. Entre sus frases destaca una sobre el éxito y los valores personales: “Trate de no convertirse en un hombre de éxito, sino tratar de convertirse en un hombre de valor”.

Einstein nació en 1879 en Ulm, Alemania. Tras graduarse en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich enfrentó dificultades para incorporarse al mundo académico.

En sus primeros años profesionales trabajó en la Oficina de Patentes de Berna. Desde allí desarrolló investigaciones que transformaron la comprensión del universo.

Su carrera científica cambió de forma definitiva en 1905. Ese año, conocido como su “Annus Mirabilis”, publicó trabajos que revolucionaron la física.

Entre sus aportes más importantes destacan la teoría de la relatividad especial y la ecuación E=mc².

Además, explicó el efecto fotoeléctrico en términos de mecánica cuántica. Ese trabajo le permitió recibir el Premio Nobel de Física en 1921.

Einstein murió en 1955. Sin embargo, sus reflexiones continúan presentes en libros, conferencias y publicaciones alrededor del mundo.

Entre sus frases más recordadas también figuran:

“Mire profundamente en la naturaleza, y entonces usted entenderá todo mejor”.

“No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos”.

“El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento sino la imaginación”.

“La educación es lo que queda después de que uno haya olvidado lo que uno ha aprendido en la escuela”.

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