Ciencia

Albert Einstein, físico alemán: ‘Trate de no convertirse en un hombre de éxito, sino de convertirse en un hombre de valor’

Más allá de sus aportes científicos, Albert Einstein dejó frases que siguen siendo citadas en todo el mundo

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Por Europa Press
Einstein nació en 1879 y obtuvo el Nobel en 1921. Sus frases sobre imaginación, la vida y educación siguen vigentes.
Einstein nació en 1879 y obtuvo el Nobel en 1921. Sus frases sobre imaginación, la vida y educación siguen vigentes. (Europa Press/Europa Press)







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