Ciencia

Ajonjolí todos los días: los beneficios que pocos conocen y cómo aprovecharlos en su dieta

Esta semilla aporta nutrientes clave y puede integrarse en múltiples recetas, más allá de su uso tradicional en el mole

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Por El Universal / México / GDA
El ajonjolí ofrece beneficios como control del colesterol y mejora digestiva. Su versatilidad permite usarlo en diversas preparaciones.
El ajonjolí ofrece beneficios como control del colesterol y mejora digestiva. Su versatilidad permite usarlo en diversas preparaciones. (Canva stock/Ivan S de Pexels/Aflo Images)







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