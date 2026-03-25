Ajonjolí todos los días: los beneficios que pocos conocen y cómo aprovecharlos en su dieta

El ajonjolí ofrece beneficios como control del colesterol y mejora digestiva. Su versatilidad permite usarlo en diversas preparaciones.

El ajonjolí es una semilla con miles de años de historia que hoy mantiene un lugar destacado en la alimentación. Proviene de la planta Sesamum indicum, originaria de África, y su consumo data desde aproximadamente el año 3.500 a. C., lo que la convierte en uno de los alimentos más antiguos en la dieta humana.

Esta semilla destaca por su versatilidad. Existen variedades en colores como blanco, negro, amarillo, gris y café, con diferencias leves en sabor. Esta diversidad facilita su uso en preparaciones dulces y saladas, lo que la posiciona como un ingrediente frecuente en la cocina.

Propiedades nutricionales del ajonjolí

El ajonjolí no solo aporta sabor y textura. También contiene nutrientes esenciales para el organismo.

Según información divulgada en el portal Tua Saúde, la nutricionista Karla Leal señala que esta semilla es rica en proteínas, ácidos grasos insaturados, calcio, magnesio, vitamina E y fibra. Estos componentes favorecen el adecuado funcionamiento del cuerpo.

Beneficios de consumir ajonjolí con regularidad

El consumo frecuente de ajonjolí se asocia con varios efectos positivos en la salud:

Reducción del colesterol : La fibra soluble contribuye a disminuir el colesterol LDL y los triglicéridos en sangre.

: La fibra soluble contribuye a disminuir el colesterol LDL y los triglicéridos en sangre. Control de la presión arterial : Sus grasas poliinsaturadas y antioxidantes ayudan a relajar los vasos sanguíneos.

: Sus grasas poliinsaturadas y antioxidantes ayudan a relajar los vasos sanguíneos. Mejora del tránsito intestinal : La fibra facilita el movimiento intestinal y previene el estreñimiento.

: La fibra facilita el movimiento intestinal y previene el estreñimiento. Regulación de la glucosa : La combinación de fibra y proteína ralentiza la digestión y evita aumentos bruscos en los niveles de azúcar.

: La combinación de fibra y proteína ralentiza la digestión y evita aumentos bruscos en los niveles de azúcar. Apoyo en la menopausia: Los fitoestrógenos favorecen el equilibrio hormonal en esta etapa.

Formas prácticas de incluir ajonjolí en la alimentación

El ajonjolí se adapta a múltiples preparaciones. La revista El Poder del Consumidor recomienda incorporarlo en panes, galletas y recetas dulces.

También se puede añadir a jugos, licuados, yogur, sopas, ensaladas y salsas. Su uso es común en platillos tradicionales como el mole, los encacahuatados y los pipianes.

Otra alternativa es utilizarlo como empanizador, ya que se adhiere con facilidad a proteínas como pollo o pescado. Además, funciona como ingrediente en aderezos.

En el aspecto visual, el ajonjolí también cumple una función decorativa. Se emplea en panes y en platillos como enfrijoladas o moles, lo que aporta textura y presentación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.