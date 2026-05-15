Ciencia

Agencias espaciales de Europa y Japón preparan misión conjunta para estudiar asteroide que pasará cerca de la Tierra

Las agencias espaciales firmaron acuerdos para colaborar en defensa planetaria y en la misión Ramses hacia Apophis

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Por Jailine González Gómez
Recreación artística del asteroide Apophis.
Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029 y será estudiado por una misión conjunta de ESA y JAXA. (ESA/Oficina de Ciencia)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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