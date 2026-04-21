¿Es cierto que un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acerca a la Tierra? Esto dicen la ESA y la NASA

La afirmación de que “un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acerca a la Tierra” es parcialmente cierta. Según la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, el asteroide Apophis sí pasará cerca del planeta, pero hasta el 13 de abril de 2029.

Ambas agencias descartan que represente riesgo de impacto para la Tierra durante al menos los próximos 100 años.

La ESA informó que Apophis pasará a menos de 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. También indicó que mide aproximadamente 375 metros de ancho y que, por un breve periodo, estará más cerca de la Tierra que satélites en órbita geoestacionaria. La agencia agregó que observaciones posteriores descartaron cualquier posibilidad de impacto por al menos un siglo.

La NASA coincidió en que Apophis tendrá un paso cercano y seguro el 13 de abril de 2029. Señaló que el asteroide estará a unos 32.000 kilómetros de la superficie del planeta y sostuvo que no existe riesgo de que impacte la Tierra durante al menos 100 años.

Sobre el tamaño, la comparación con la Torre Eiffel se sostiene en los datos de ambas agencias, aunque con matices. La ESA reportó que Apophis tiene un ancho promedio de unos 375 metros. La NASA detalló que su diámetro medio es de 340 metros y que su eje más largo mide al menos 450 metros.

La alarma inicial surgió tras su descubrimiento en 2004. La ESA explicó que las primeras observaciones apuntaban a una pequeña probabilidad de impacto en 2029, 2036 o 2068. Incluso, el riesgo para 2029 llegó a 2,7%. Sin embargo, observaciones adicionales permitieron descartar primero los escenarios de 2029 y 2036, y mediciones de radar realizadas en marzo de 2021 terminaron por excluir también cualquier posibilidad de impacto con la Tierra durante al menos 100 años.

La ESA añadió que Apophis fue retirado de su lista de riesgo el 26 de marzo de 2021. La NASA también indicó que el seguimiento con telescopios ópticos y radar terrestre permitió entender mejor la órbita del asteroide y confirmar que no amenaza al planeta.

Ambas agencias espaciales presentaron el paso de 2029 como una oportunidad científica. La ESA indicó que el paso cercano de Apophis en 2029 permitirá estudiar cómo la gravedad terrestre afectará su estructura, forma y rotación. Además, desarrolla la misión Ramses, que se encontrará con el asteroide y lo acompañará durante su sobrevuelo para observar esos cambios.

Por su parte, la NASA señaló que el evento será seguido por observatorios en todo el mundo para analizar las propiedades físicas del asteroide. También redirigió la misión OSIRIS-APEX para estudiar Apophis después de su acercamiento a la Tierra.