Ciencia

¿Es cierto que un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acerca a la Tierra? Esto dicen la ESA y la NASA

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029. Su tamaño genera comparaciones, pero surgen dudas sobre el riesgo

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Por Jailine González Gómez
Recreación artística del asteroide Apophis.
Recreación artística del asteroide Apophis. (ESA/Oficina de Ciencia)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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