Ciencia

Agencia vinculada a la OCDE recomienda teletrabajo y compartir automóvil ante crisis energética global

El organismo internacional advierte que reducir la demanda es clave ante el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el petróleo

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Por O Globo / Brasil / GDA
La crisis energética global obliga a medidas urgentes como teletrabajo y ahorro de combustible ante la caída del suministro. (Shutterstock)







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