Agencia vinculada a la OCDE recomienda teletrabajo y compartir automóvil ante crisis energética global

La crisis energética global obliga a medidas urgentes como teletrabajo y ahorro de combustible ante la caída del suministro.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) pidió a la población reducir el consumo de petróleo ante una crisis global marcada por la guerra con Irán. El organismo sugirió teletrabajo, menos viajes aéreos y conducción más lenta como acciones inmediatas para aliviar la presión sobre los mercados.

La AIE, que gestiona reservas de emergencia de 32 países de la OCDE, indicó que el mundo enfrenta la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero. Esta situación elevó el precio del barril por encima de los $100.

El organismo también recomendó compartir automóvil y sustituir cocinas de gas por eléctricas. Estas medidas buscan reducir la demanda y mejorar la seguridad energética.

El conflicto en Medio Oriente agravó el panorama. Cerca de un 20% del suministro mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, una ruta clave que Irán casi cerró tras ataques a petroleros. La tensión aumentó cuando Irán atacó una instalación de gas natural licuado en Catar, luego de una ofensiva israelí contra un campo de gas iraní.

Ante este escenario, los países miembros de la AIE, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Japón, acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo desde reservas estratégicas. Además, Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso.

La agencia advirtió que estas acciones no bastan. Señaló que las medidas del lado de la oferta no logran compensar la magnitud de la interrupción. Por eso insistió en que reducir la demanda resulta clave para proteger a los consumidores y estabilizar los precios.

Las recomendaciones de la AIE no son obligatorias. Cada gobierno decide si aplica restricciones o deja las decisiones en manos de la población. El organismo sostuvo que una adopción amplia aumentaría el impacto global y amortiguaría el choque energético.

Algunos países ya tomaron decisiones. Pakistán y Filipinas implementaron semanas laborales de cuatro días para empleados públicos. Tailandia y Vietnam impulsaron el trabajo remoto.

Otros gobiernos siguieron un camino distinto. Italia redujo temporalmente los impuestos a los combustibles en un 20% para mitigar el impacto en los consumidores. La medida rige por 20 días y luego será evaluada. Especialistas en energía cuestionaron la decisión porque podría incentivar el consumo en lugar del ahorro.

El llamado de la AIE recordó medidas aplicadas en la década de 1970. En ese periodo, Estados Unidos y Reino Unido redujeron los límites de velocidad tras el embargo petrolero árabe.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.