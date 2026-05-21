Ciencia

África levanta una muralla verde de 8.000 km para detener el avance del Sahara

Con millones de hectáreas degradadas y temperaturas en aumento, África impulsa una ambiciosa barrera natural que promete cambiar el futuro de toda una región

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
África impulsa una barrera natural contra el Sahara, pero corrupción, sequías y atrasos complican el megaproyecto ambiental.
África impulsa una barrera natural contra el Sahara, pero corrupción, sequías y atrasos complican el megaproyecto ambiental. (NASA/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCÁfricaSahara
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.