ADN revela un entierro inusual en Suecia: hija fue sepultada con los huesos de su padre hace 5.500 años

Un nuevo estudio de ADN reveló que una adolescente fue enterrada con los huesos de su padre hace unos 5.500 años en Suecia. El hallazgo contradice la idea de que los entierros conjuntos en la Edad de Piedra reunían solo a familiares directos.

El descubrimiento ocurrió en el sitio arqueológico de Ajvide, ubicado en la isla de Gotland, en el oeste de Suecia. El lugar fue excavado por primera vez en 1983. Allí se identificaron 85 sepulturas de la cultura de la Cerámica Perforada, una sociedad que habitó la región hace unos 5.500 años.

Aunque la agricultura ya existía en Europa, estos grupos de cazadores-recolectores coexistían con comunidades agrícolas. Su subsistencia dependía sobre todo de la caza de focas y de la pesca. El asentamiento estuvo ocupado durante al menos cuatro siglos.

ADN expone parentescos lejanos

La investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Uppsala. El estudio se publicó el miércoles 18 en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Los expertos analizaron cuatro de las ocho sepulturas que contenían más de un individuo. La hipótesis inicial planteó que se trataba de familiares de primer grado. El ADN mostró otro escenario.

En una tumba apareció el esqueleto de una mujer junto a dos menores. El análisis determinó que los niños eran un varón y una niña, hermanos biológicos. La mujer no era la madre. Era su tía o media hermana.

En otra sepultura, un niño y una niña fueron identificados como primos en tercer grado.

En una tercera tumba, los restos correspondían a una niña y a una joven. Ambas también eran parientes en tercer grado. Los investigadores consideraron que podían ser primas o tía abuela y sobrina nieta.

El caso que rompió el patrón

La última sepultura analizada presentó una excepción. Allí, una adolescente yacía boca arriba. Sobre su cuerpo había una pila de huesos.

El análisis genético confirmó que los restos pertenecían a su padre. Los científicos concluyeron que el hombre murió antes que la joven. Sus huesos fueron exhumados de otro sitio y trasladados a la tumba de la hija.

Helena Malmström, arqueogenetista de la Universidad de Uppsala y coautora del estudio, explicó en un comunicado que los resultados contradicen la suposición común sobre los entierros conjuntos. Indicó que muchos de los individuos enterrados juntos eran parientes de segundo o tercer grado, no de primer grado como se creía. Añadió que esto sugiere un amplio conocimiento de los linajes familiares y un papel relevante de los vínculos más allá de la familia inmediata.

Primer estudio sobre lazos familiares escandinavos

La investigación en Ajvide es la primera que explora de forma directa los lazos familiares entre cazadores-recolectores escandinavos.

El equipo planea continuar con el análisis de los esqueletos recuperados. El objetivo es reconstruir la estructura social, las historias de vida y los ritos funerarios de esta antigua sociedad.

