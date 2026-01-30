Ciencia

ADN revela que adolescente que vivió en Italia hace 12.000 años padecía una forma inédita de enanismo

Análisis genético confirma el diagnóstico más antiguo de enanismo en humanos modernos y aporta datos sobre parentesco y apoyo social en la prehistoria

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación científica identifica una mutación genética rara en una joven prehistórica y evidencia cuidados comunitarios pese a severas limitaciones físicas.
Investigación científica identifica una mutación genética rara en una joven prehistórica y evidencia cuidados comunitarios pese a severas limitaciones físicas. (Canva/Canva)







