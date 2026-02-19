Adiós al mal olor en la lavadora: así puede eliminar bacterias y humedad con una limpieza efectiva

La acumulación de humedad y residuos causa mal olor en la lavadora. Limpieza y ventilación resultan claves.

Bacterias y humedad figuran como las principales causas del mal olor en la lavadora. Este problema afecta la calidad del aire en el hogar y compromete la higiene de la ropa.

El American Cleaning Institute (ACI) indicó que el fenómeno surge por la acumulación de biopelículas. Estas capas de bacterias y hongos se adhieren a los componentes internos del aparato. Los microorganismos encuentran condiciones favorables en los restos de detergente y suavizante que se depositan en el tambor.

El portal especializado Which? señaló que los programas de lavado a baja temperatura impiden la disolución total de grasas y residuos químicos. Esta práctica favorece la acumulación de suciedad.

La falta de ventilación adecuada agrava el problema. También influye dejar la ropa húmeda dentro del tambor durante periodos prolongados. La humedad residual genera olores a descomposición y moho.

Cómo limpiar la lavadora y eliminar los malos olores

La limpieza regular resulta clave para erradicar las emanaciones. Consumer Reports recomendó el uso de vinagre blanco como desinfectante natural. Este producto neutraliza hongos y bacterias. Se aconseja realizar lavados en vacío con agua caliente y vinagre.

El bicarbonato de sodio y el limón ayudan a desprender suciedad incrustada. Estos elementos no dañan los componentes metálicos.

La junta de goma y el tambor requieren atención especial. En esas zonas se acumulan restos de tejido y suciedad. Una medida preventiva consiste en dejar la puerta abierta tras cada ciclo. El aire circula y la humedad se evapora. Así se limita la proliferación bacteriana.

Cuando la ropa conserva olor a sudor o humedad, se recomienda usar agua caliente y añadir bicarbonato al ciclo de lavado.

Filtros y desagües: puntos críticos en el mantenimiento

El sistema de evacuación de agua también influye. La International Association of Certified Home Inspectors (InterNACHI) explicó que un desagüe con mal olor puede indicar obstrucción en el filtro de la bomba o en la manguera.

Se requiere retirar y limpiar el filtro de forma periódica. Allí se acumulan pelusas y residuos orgánicos. Al descomponerse liberan gases desagradables.

Si el hedor persiste, conviene revisar la manguera de desagüe. El exceso de jabón o suciedad puede bloquear el flujo. La aplicación de productos desodorizantes específicos para drenajes ayuda a prevenir la reaparición del problema.

El mantenimiento adecuado de la lavadora garantiza ropa limpia y reduce la presencia de contaminantes biológicos en el hogar.

