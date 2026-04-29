Ciencia

Adiós a la esponja tradicional: alerta científica por microplásticos impulsa nuevas opciones para lavar platos

Descubra por qué un objeto cotidiano en su cocina genera preocupación ambiental y qué alternativas puede adoptar para reducir su impacto sin perder eficacia al limpiar

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Por La Nación / Argentina / GDA
Esponjas tradicionales liberan microplásticos. Expertos sugieren alternativas naturales para reducir contaminación en el hogar.
Esponjas tradicionales liberan microplásticos. Expertos sugieren alternativas naturales para reducir contaminación en el hogar. (Canva stock/Stefanut Sava's Images / Pixelshot)







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