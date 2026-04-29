Adiós a la esponja tradicional: alerta científica por microplásticos impulsa nuevas opciones para lavar platos

El uso de esponjas de melamina en la cocina enfrenta cuestionamientos tras advertencias científicas sobre su impacto ambiental. Investigaciones señalan que estos productos liberan partículas sintéticas durante su uso, lo que aumenta la presencia de microplásticos en el agua.

El cambio en los hábitos de limpieza del hogar surge a partir de estos hallazgos. Durante años, las esponjas tradicionales dominaron tareas como lavar platos, ollas y superficies. Sin embargo, nuevos estudios evidencian un problema que permanecía poco visible.

Las esponjas están hechas de melamina, un plástico rígido con estructura porosa. Este material actúa como una lija muy fina al frotar superficies. Esa propiedad permite eliminar suciedad con facilidad. No obstante, también provoca desgaste progresivo del producto.

Cada uso libera partículas microscópicas del material. Estos fragmentos son invisibles. Se mezclan con el agua durante el lavado. Aunque parecen insignificantes, su acumulación genera preocupación cuando se analiza a gran escala.

Un estudio publicado en la revista ACS Environmental Science & Technology cuantificó este fenómeno. Los investigadores detectaron que una sola esponja puede liberar millones de fibras microscópicas durante su vida útil. La cifra aumenta al considerar el uso global en millones de hogares.

Estos residuos forman parte de los microplásticos, uno de los principales focos de contaminación ambiental. Con el tiempo, estas partículas se dispersan en ecosistemas. También ingresan en la cadena alimentaria, lo que genera alertas entre especialistas.

Alternativas sostenibles ganan terreno

Ante este panorama, crece el interés por opciones más amigables con el ambiente. Diversas alternativas permiten mantener la limpieza sin generar residuos plásticos.

Una de las principales opciones es la luffa natural. Esta es una esponja vegetal proveniente de una planta trepadora. Al secarse, adquiere una textura fibrosa adecuada para fregar. Su ventaja es que es biodegradable y no libera microplásticos.

Otra alternativa son las esponjas de celulosa. Estas no son completamente naturales. Sin embargo, presentan un menor impacto ecológico frente a las esponjas sintéticas. Son absorbentes y útiles para la limpieza diaria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.