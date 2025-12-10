Actividades creativas pueden rejuvenecer su cerebro hasta siete años, según estudio

Investigación revela que actividades creativas como el tango o los videojuegos pueden frenar el envejecimiento del cerebro.

Un nuevo estudio reveló que practicar hobbies como la danza o la pintura puede ayudar a mantener el cerebro más joven. La investigación analizó los efectos de la creatividad en el envejecimiento cerebral y concluyó que personas con hábitos creativos presentan una actividad cerebral más saludable.

La investigación internacional recopiló datos de más de 1.200 personas de 13 países. El estudio apareció en octubre en la revista Nature Communications. Los resultados indicaron que las personas activas en actividades creativas lograron conservar el cerebro hasta siete años más joven de lo esperado para su edad cronológica.

El poder de la creatividad en el cerebro

Los científicos observaron que las personas con pasatiempos creativos presentaron una mayor conectividad neuronal, en especial en regiones del cerebro afectadas comúnmente por el paso del tiempo. Las zonas frontoparietales, asociadas con la atención y la creatividad, mostraron mayor preservación.

Los investigadores midieron la diferencia entre la edad cerebral real y la edad esperada. Detectaron que los voluntarios con mayor grado de especialización y desempeño creativo tenían un cerebro más joven. Entre los casos analizados, se encontraron beneficios notables en bailarines de tango, músicos y artistas visuales.

Tango, música y arte como aliados del envejecimiento saludable

El estudio indicó que el cerebro de los bailarines de tango parecía tener más de siete años menos que su edad real. En el caso de músicos y artistas visuales, el órgano era entre cinco y seis años más joven.

El tango fue uno de los ejemplos más destacados por combinar movimiento físico con desarrollo creativo. A diferencia de otras actividades físicas repetitivas como la musculación, esta danza requiere de adaptación constante a nuevos pasos, lo que estimula el cerebro de forma significativa.

Una investigadora señaló que otras actividades, como el surf, aunque no fueron estudiadas, también podrían tener efectos similares. En deportes como este, cada situación representa un nuevo reto tanto físico como mental, lo que potencia la plasticidad neuronal.

Actividades creativas breves también generan beneficios

La investigación no se limitó a artistas o deportistas. En otra etapa del estudio, los voluntarios jugaron el videojuego Starcraft II durante 30 horas en un mes. Este breve entrenamiento mostró una reducción de tres años en la edad cerebral estimada, lo que evidenció que incluso las actividades de corta duración pueden generar cambios positivos.

Los investigadores aclararon que no todos los videojuegos ofrecen el mismo beneficio. En este caso, se eligió un juego que demandaba raciocinio veloz y adaptación constante, factores clave para ejercitar el cerebro.

Creatividad no es la única clave

Aunque los resultados fueron alentadores, los científicos insistieron en que la creatividad no debe verse como una solución única. Factores como la alimentación, el ejercicio físico regular y la genética también influyen en el proceso de envejecimiento cerebral.

La creatividad actúa de forma similar al ejercicio físico: fortalece las redes neuronales y promueve su reorganización. Este fenómeno, conocido como plasticidad cerebral, ayuda a preservar funciones como la memoria, el pensamiento lógico y la coordinación motora.

