Abril traerá una intensa ‘lluvia de meteoros’ que podrá observarse sin telescopio

Una lluvia de meteoros con alta actividad podrá verse en abril de 2026. Le explicamos cómo observarla desde casa.

Las Líridas, una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas, alcanzarán su punto máximo entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de abril de 2026, con visibilidad desde distintas regiones del mundo, según el sitio Star Walk.

Este fenómeno astronómico presenta una intensidad media, con una tasa de hasta 18 meteoros por hora en condiciones óptimas. Los destellos suelen ser rápidos y brillantes, con colores predominantes entre blanco y azul.

Según la International Meteor Organization, las condiciones de observación serán favorables este año, ya que la Luna tendrá una iluminación cercana al 38%, lo que no afectará significativamente la visibilidad del evento.

El radiante de esta lluvia se ubica en la constelación de Lyra, lo que da origen a su nombre. Aunque puede observarse desde cualquier parte del planeta, el espectáculo resulta más favorable en el hemisferio norte.

Especialistas en observación astronómica indican que el mejor momento para ver las Líridas inicia después de las 10:30 p. m. en latitudes medias del norte y después de la medianoche en el hemisferio sur, cuando el cielo se encuentra más oscuro.

Para mejorar la experiencia, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, con cielos despejados y sin interferencias climáticas. Además, es importante permitir que la vista se adapte a la oscuridad.

La observación se facilita al recostarse y mirar hacia el cenit, ya que los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, aunque su origen aparente esté en el radiante.

En cuanto a sus características, los meteoros pueden mostrar distintos colores dependiendo de su composición química, desde tonos blancos y amarillos hasta azules o rojizos.

Este evento forma parte del calendario anual de lluvias de meteoros y ofrece una oportunidad accesible para quienes desean iniciarse en la observación astronómica sin necesidad de equipos especializados.