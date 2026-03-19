Ciencia

Abril traerá una intensa ‘lluvia de meteoros’ que podrá observarse sin telescopio

Descubra cuándo ocurrirá la lluvia de meteoros de abril de 2026, por qué podría sorprender con ráfagas intensas y cómo observar este espectáculo astronómico desde su casa con las mejores condiciones

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Por Silvia Ureña Corrales
Una lluvia de meteoros con alta actividad podrá verse en abril de 2026. Le explicamos cómo observarla desde casa.
Una lluvia de meteoros con alta actividad podrá verse en abril de 2026. Le explicamos cómo observarla desde casa. (Canva stock /Nazarii Neshcherenskyi de Getty Images / BT1976 de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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