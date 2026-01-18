Abren cueva sellada por 40.000 años en Gibraltar y hallazgo reescribe la historia neandertal

Una cueva sellada por 40.000 años en Gibraltar aporta evidencias de una supervivencia neandertal mucho más reciente y desafía teorías aceptadas.

Un hallazgo arqueológico en Gibraltar plantea un cambio relevante en la cronología de la desaparición de los neandertales. Restos óseos y materiales recuperados en una cueva sellada por cerca de 40.000 años sugieren que este grupo de homínidos sobrevivió hasta 24.000 años atrás, un periodo más reciente de lo que indican estudios previos.

Durante décadas, distintas investigaciones situaron la extinción de los neandertales hace unos 42.000 años. La península ibérica figuró como uno de sus últimos refugios. En ese territorio aparecieron evidencias de convivencia con el Homo sapiens. El nuevo descubrimiento en el peñón de Gibraltar aporta datos que acercan su permanencia a una etapa mucho más tardía.

El peñón ocupa casi 7 kilómetros cuadrados. El territorio permanece bajo dominio del Reino Unido y limita con España, país que mantiene una disputa histórica por su control. En ese entorno se localiza la cueva de Gorham, un espacio escarpado y de difícil acceso que permaneció casi inexplorado durante décadas.

Los arqueólogos ingresaron a la cueva pese a las condiciones del terreno. La hipótesis señala que los neandertales utilizaron este lugar como hogar durante miles de años. El contexto resulta coherente con antecedentes históricos, ya que en 1848 se desenterró en el peñón el primer cráneo neandertal conocido.

El medio científico IFLScience informó que la cavidad se mantuvo sellada durante unos 40.000 años. Los análisis preliminares indicaron que los neandertales lograron subsistir gracias a técnicas avanzadas de pesca y caza, lo que permitió su permanencia hasta hace 24.000 años.

La cueva recibió su nombre en 1907, cuando el capitán A. Gorham, del 2.º Batallón de Fusileros Reales de Munster, identificó el sitio. Luego permaneció en el olvido por más de 40 años, hasta que comenzaron excavaciones arqueológicas en el área. Gorham se ubica en un acantilado de piedra caliza en el lado oriental de Gibraltar y forma parte de un conjunto con otras tres cuevas: Vanguard, Hyaena y Bennett.

La geografía del lugar ofreció condiciones favorables para la supervivencia prolongada. Según los estudios, los neandertales lograron resistir en esa zona durante cerca de 100.000 años.

En 2016, la Unesco declaró a la cueva de Gorham y a las otras tres cavidades como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La decisión respondió a su valor para comprender la historia biológica y la evolución humana. La entidad destacó la presencia de grabados rupestres abstractos, evidencias de caza de aves y animales marinos y señales del uso ornamental de plumas.

Durante la campaña arqueológica, los científicos recorrieron la profundidad de la cavidad. Entre las pruebas más relevantes apareció una gran cantidad de conchas de mejillones, junto con huesos de peces, focas y delfines. Los expertos determinaron que estos restos no llegaron de forma natural por mareas u olas. Algunos mostraron marcas de procesamiento con herramientas de corte.

En el suelo rocoso también se identificaron grabados con patrones de trama cruzada, atribuidos a los neandertales y fechados en 39.000 años. Estos elementos refuerzan la idea de capacidades cognitivas complejas y un desarrollo simbólico avanzado.

Los investigadores detectaron además rastros de brea de abedul, una sustancia adhesiva utilizada para fijar mangos a herramientas o armas. Evidencias similares aparecieron en 2021 en la cueva Vanguard, donde se recuperó material óseo de hienas, linces y un buitre leonado.

Las muestras óseas recientes y las manifestaciones artísticas halladas en Gorham sostienen que los neandertales habitaron el sitio entre 33.000 y 24.000 años atrás. Esta cronología difiere de la idea de una extinción ocurrida hace más de 42.000 años y reabre el debate sobre el final de esta especie humana.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.