¿A qué edad deberíamos dejar de conducir? Esto dice la ciencia

Una investigación europea determinó la edad promedio en que el deterioro cognitivo vuelve riesgosa la conducción y por qué muchos dejan de manejar

Por La Nación / Argentina / GDA
La edad promedio para dejar de manejar es de 75 años, según un estudio europeo que también analizó el impacto emocional del cambio.
La edad promedio para dejar de manejar es de 75 años, según un estudio europeo que también analizó el impacto emocional del cambio. (Canva/Canva)







