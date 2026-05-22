8 errores que dañan la lechuga y aumentan el riesgo de contaminación en su cocina

La forma de elegir, lavar y guardar la lechuga influye en su textura, duración y riesgo de contaminación alimentaria.

La forma en que usted elige, lava y almacena la lechuga influye en su frescura, textura y seguridad alimentaria. Especialistas en nutrición y manipulación de alimentos alertaron sobre prácticas comunes que aceleran el deterioro de esta hortaliza y elevan el riesgo de contaminación.

La lechuga suele consumirse cruda. Por esa razón, el proceso de limpieza y conservación resulta clave para evitar microorganismos asociados con enfermedades intestinales, hepatitis A y toxoplasmosis.

Expertos en nutrición y gastronomía identificaron ocho errores frecuentes que afectan la calidad del alimento y reducen su tiempo de conservación.

1. Escoger la lechuga solo por tamaño o precio

Muchas personas compran la lechuga más grande o la más barata sin revisar el estado de las hojas. Los especialistas señalaron que este hábito provoca que se lleven productos marchitos, amarillentos o con exceso de humedad.

Las hojas deben lucir firmes, limpias y crocantes. También deben tener un color uniforme y sin manchas oscuras, partes viscosas u olores desagradables.

En las presentaciones ya cortadas, se recomienda revisar la fecha de vencimiento, la refrigeración y el exceso de líquido dentro del empaque.

2. Ignorar las condiciones de venta

Otro error frecuente ocurre cuando no se revisa el lugar donde se vende la lechuga.

Los especialistas advirtieron que las hortalizas expuestas al sol, al suelo o sin refrigeración adecuada pierden calidad nutricional más rápido y presentan más riesgo de contaminación.

3. Lavarla únicamente con agua

El agua corriente no elimina todos los microorganismos presentes en las hojas.

Además, los expertos no aconsejaron usar vinagre, detergente o bicarbonato de sodio como método de desinfección. Indicaron que esos productos no garantizan una limpieza segura.

La recomendación consiste en utilizar hipoclorito de sodio apto para alimentos. La mezcla sugerida es una cucharada por cada litro de agua.

La lechuga debe permanecer sumergida durante unos 10 minutos para reducir microorganismos sin afectar la calidad del alimento.

4. Omitir pasos importantes de limpieza

La higienización correcta incluye varias etapas.

Primero se deben retirar las hojas dañadas. Luego, cada hoja debe lavarse por separado con agua corriente. Después se coloca en la solución desinfectante y finalmente se enjuaga con agua potable.

5. Lavarla en la dirección incorrecta

Los especialistas recomendaron lavar las hojas desde la punta hacia la base.

Ese movimiento facilita que la suciedad salga de la superficie y evita que se acumule en la parte que usted consume.

6. Guardarla húmeda

Almacenar la lechuga mojada acelera el deterioro. La humedad favorece la aparición de hongos y bacterias. También provoca que las hojas se oscurezcan y pierdan firmeza.

La recomendación consiste en secar la lechuga con papel toalla limpio o con una centrífuga para vegetales antes de guardarla.

7. Colocarla junto a alimentos crudos

La contaminación cruzada representa otro riesgo importante.

Los expertos explicaron que los microorganismos presentes en carnes, huevos u otros alimentos crudos pueden pasar a la lechuga y afectar su seguridad.

8. Conservarla de forma inadecuada

Abrir constantemente el recipiente o no mantener una temperatura adecuada en la refrigeradora reduce la duración del producto.

La forma recomendada de almacenamiento consiste en colocar las hojas en un recipiente limpio y seco. También se aconseja usar papel toalla entre cada capa para controlar la humedad.

Si el papel se moja, debe cambiarse cada dos o tres días.

Los especialistas señalaron que la gaveta de vegetales de la refrigeradora ofrece las mejores condiciones de temperatura y humedad para conservar la lechuga fresca durante más tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.