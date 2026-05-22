Ciencia

8 errores que dañan la lechuga y aumentan el riesgo de contaminación en su cocina

Especialistas revelan los errores más comunes al comprar, lavar y almacenar lechuga. Estas prácticas afectan la frescura y aumentan el riesgo de contaminación

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Por O Globo / Brasil / GDA
La forma de elegir, lavar y guardar la lechuga influye en su textura, duración y riesgo de contaminación alimentaria.
La forma de elegir, lavar y guardar la lechuga influye en su textura, duración y riesgo de contaminación alimentaria. (ChatGPT /Generada con IA)







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O Globo

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