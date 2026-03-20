Ciencia

¿Sirve tomar agua de lechuga antes de dormir? Esto dicen expertos sobre el popular remedio

Expertos explican sus efectos reales y las precauciones

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Por El Universal / México / GDA
El agua de lechuga promete mejorar el sueño, pero la evidencia en humanos es limitada. Expertos explican sus efectos y riesgos.
El agua de lechuga promete mejorar el sueño, pero la evidencia en humanos es limitada. Expertos explican sus efectos y riesgos. (Canva stock/Karola G de Pexels / alexsalcedo de Getty Images)







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