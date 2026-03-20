¿Sirve tomar agua de lechuga antes de dormir? Esto dicen expertos sobre el popular remedio

El agua de lechuga promete mejorar el sueño, pero la evidencia en humanos es limitada. Expertos explican sus efectos y riesgos.

El consumo de agua de lechuga antes de dormir se volvió tendencia en redes sociales. Muchas personas aseguran que mejora el descanso. Sin embargo, la evidencia científica es limitada.

La creencia se basa en compuestos presentes en la lechuga. Según Cleveland Clinic, esta planta contiene lactucarium, un líquido lechoso con sustancias como lactucina y lactucopicrina. Estos compuestos tienen propiedades sedantes.

A pesar de ello, la ciencia mantiene cautela. Everyday Health reporta que existen estudios en animales que muestran efectos positivos en el sueño. No obstante, no hay pruebas suficientes en humanos que confirmen beneficios reales en el sistema nervioso.

¿Por qué algunas personas perciben mejoras?

Algunas personas reportan resultados favorables. The New York Times señala dos factores que explican esta percepción.

El primero es el efecto placebo. Realizar un ritual relajante antes de acostarse puede preparar al cuerpo para dormir.

El segundo es la temperatura del líquido. Beber una infusión caliente genera una sensación de calma. Esto puede reducir el estrés.

Cleveland Clinic agrega que incluso la lechuga romana, que tiene mayor concentración de estos compuestos, contiene cantidades mínimas. Estas no actúan como un medicamento.

¿Cómo preparar agua de lechuga?

La preparación es sencilla. La receta difundida en redes y citada por medios internacionales incluye pocos pasos.

Se deben lavar de tres a cuatro hojas de lechuga romana. Luego se colocan en una taza. Se añade agua hirviendo. Se deja reposar entre 5 y 10 minutos. Finalmente, se retiran las hojas y se consume el líquido.

Precauciones importantes

Es clave evitar confusiones con otras plantas. La lechuga de agua no es apta para el consumo humano. Esta especie contiene cristales que provocan irritación en boca y garganta.

También se recomienda moderar la ingesta de líquidos antes de dormir. Beber en exceso puede interrumpir el sueño por la necesidad de ir al baño.

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*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.